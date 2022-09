¿Cuándo y dónde ver la pelea Canelo vs. Golovkin? El tapatío afirma "viene a dar todo"

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, así que este sábado 17 de septiembre Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentarán por tercera ocasión en la T-Mobile Arena de Las Vegas, con todos sus títulos en juego. En una entrevista con ESPN, el boxeador mexicano aseguró que el público verá su mejor versión, como en la segunda pelea ante el kazajo en 2018, cuando ganó por decisión mayoritaria.

Estamos muy bien, me siento fuerte y estamos listos para mañana. Daré lo mejor de mí, lo más parecido a la segunda pelea, iré a buscar siempre la pelea y esperen lo mejor de mí porque vengo a dar todo", externó el pugilista.

Asimismo, dijo seguirse sintiendo emocionado cada vez que sale a pelear al escuchar a toda la gente que lo apoya, con quienes está muy agradecido: "No dejas de sorprenderte y de sentir cómo se te enchina la piel al escuchar a la gente, el apoyo de la gente. La verdad es que estoy muy agradecido con toda la gente, el apoyo que me brindan, y espero que disfruten mañana de una gran pelea y obviamente de un gran triunfo para nosotros".

Fotografía: Instagram @canelo

Los aficionados al 'Canelo' están acostumbrados a ver sus salidas espectaculares previas a subir al ring; en esta ocasión, será el cantante Alejandro Fernández quien lo acompañará en su camino rumbo al cuadrilátero dándole un estilo clásico de la música regional mexicana, anunció la promotora de la pelea, Matchroom Boxing, quien confirmó que el intérprete de 'Como quien pierde una estrella' estará junto a Álvarez para el ringwalk.

Fotografía: Instagram @canelo

Como se anunció hace unos días, será la cantante sinaloense Carolina Ross quien interprete el himno nacional mexicano en la ceremonia protocolaria antes de que inicie el combate. Fue el mismo Canelo quien eligió a la joven intérprete, para tener el honor de cantar ante el público en Las Vegas, Nevada.

Hay que mencionar que este viernes 16 de septiembre, tanto Álvarez como Golovkin superaron la báscula en una ceremonia realizada en Las Vegas, ante más de mil 500 personas. El primero marcó 167.4 libras, mientras que el segundo 167.8 libras, en una pelea que está pactada en las 168.

No te puedes perder el combate entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovin este sábado 17 de septiembre, la cual se realizará alrededor de las 22:45 horas del centro de México, en la T-Mobile Arena en Las Vegas; podrás disfrutarla a través de canales como Azteca 7, Canal 5, ESPN, ViX, Star Plus.

Fuente: Tribuna