F1: Tras sufrir fallo respiratorio en cirugía, joven piloto reaparece en redes: "Me siento bien"

Ciudad de México.- Después de haber sufrido complicaciones en su cirugía por apendicitis, el piloto Alex Albon reapareció en redes sociales para decir que está más que listo para prepararse para el Gran Premio de Singapur. Cabe recordar que debido al incidente, el miembro de la escudería Williams Racing no pudo competir el pasado fin de semana en el Gran Premio de Italia.

El joven británico-tailandés empezó a sentirse mal previo al evento, por lo que terminó en el hospital donde se le informó que sería operado, no obstante, las complicaciones de la intervención llegaron durante el periodo postoperatorio, pues el piloto de 26 años sufrió un paro respiratorio derivado de la anestesia, por lo que tuvo que ser intubado y colocado en cuidados intensivos.

Afortunadamente para Albon, evolucionó favorablemente de un día para otro y dejó el hospital el pasado martes 13 de septiembre. Hace unas horas el joven piloto publicó un video en sus cuentas de redes sociales, para avisar a sus seguidores que se siente listo para volver a la próxima competencia, que será el gran premio de Singapur.

"¡Gracias a todos por todo el apoyo! Con ganas de volver a salir y prepararme para Singapur", escribió en la descripción del video. "Hola a todos. He pensado dar una actualización sobre cómo estoy: me siento muy bien. Obviamente el sábado tuve un pequeño problema, pero los médicos hicieron un gran trabajo y estoy muy agradecido de que me mantuvieran con buena salud”, comentó el joven.

"Salí del hospital el martes y he estado en Mónaco desde entonces. He empezado a dar paseos y el objetivo es estar listo para Singapur. Va a ser duro, ya que es una de las carreras más duras a las que vamos, así que no va a ser fácil. Muchas gracias a todos por los mensajes y espero que nos veamos en Singapur", agregó.

La carrera se realizará en el Circuito Urbano Marina Bay del 30 de septiembre al 2 de octubre; el tailandés solo ha participado en una ocasión en Singapur, en 2019, cuando todavía era parte de la escudería Red Bull; en aquella vez, logró la P6 en la clasificación y concluyó en el mismo sitio, en una carrera que Sebastian Vettel y Charles Leclerc se quedaron con los primeros puestos. Actuamente Albon suma cuatro puntos, tras finalizar décimo en Austria y Bélgica y noveno en Miami.

Fuente: Tribuna