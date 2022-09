"Viví días de incertidumbre": José Urquidy revela lo que sintió al estar cerca de salir de Astros

Comparta este artículo

Houston, Estados Unidos.- En los días de la fecha límite de cambios de la MLB, mucho se dijo que el mexicano José Urquidy podría dejar a los Astros de Houston, aunque al final todo quedó en rumores. Actualmente el sinaloense se mantiene sólido en la rotación de lanzadores del equipo tejano, aunque reconoció que la incertidumbre por no saber qué sucedería con él lo llevó a vivir tiempos difíciles.

Me metía a mis redes sociales y lo único que veía era que me iban a cambiar, fueron días muy incómodos. Sí supe que varios equipos estaban interesados en mí, pero si fueron días que viví con esa incertidumbre de qué iba a pasar conmigo o a qué equipo iba a parar, pero gracias a Dios estoy aquí", externó en una charla con medios nacionales.

Fotografía: Twitter Astros de Houston

Afortunadamente para el mazatleco, está pasando por su mejor momento desde que debutó en las Mayores en 2019, y este 2022 tiene 13 victorias en 151 entradas lanzadas y 121 ponches, todas marcas personales. El abridor derecho reveló que le gustaría superar o igualar a su compañero Justin Verlander, quien hasta ahorita tiene 16 juegos ganados.

Qué felicidad me daría, ya los ganados que tengo es una cantidad muy buena para mi carrera, ojalá que estas salidas que me quedan, creo que me quedan tres o cuatro por ahí, salga victorioso. Créeme que cada vez que me toca lanzar doy lo mejor para poder ganar y ojalá que sí llegue al mismo récord que Verlander, creo que sí lo puedo alcanzar", dijo.

Si bien el arranque de campaña fue algo tambaleante, Urquidy explicó que antes de que empezara la temporada añadió un lanzamiento nuevo a su repertorio, una recta cortada, el cual afectó su rendimiento al no encontrarse cómodo con esa nueva incorporación: "Cuando no me hacían swing era bola, entonces decidí dejarlo de tirar. Empecé tirar más mi slider y se empezó a reflejar en los números, empecé a ganar más juegos, más ponches", relató.

En cuestión de equipo, el mexicano manifestó que no tienen pensado romper el récord de victorias histórico para Astros en una campaña que es de 107, logrado en 2019, pues solo desean seguir con sólidas actuaciones que les permitan continuar su búsqueda por la Postemporada y la Serie Mundial: "Aquí en el clubhouse no hablamos de récords y esas cosas, nosotros lo que simplemente hacemos es jugar beisbol", concluyó.

Fuente: Tribuna