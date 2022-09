Tras derrotar a GGG y quedarse sin rivales, 'Canelo' Álvarez se retira del boxeo por esta razón

Las Vegas, Estados Unidos.- La noche del sábado 17 de septiembre, los mexicanos, en especial los tapatíos, estuvieron muy pendientes de la jornada deportiva, pues mientras se llevaba a cabo el clásico de fútbol entre Chivas y el América, la escuadra rojiblanca cayó ante los de Coapa, evento que quedó un poco de lado luego que el originario de Guadalajara, Saúl 'Canelo' Álvarez, terminó por consagrase en el ring dado que derrotó de nueva cuenta al boxeador kazajo, Gennady Golovkin, mismo quien terminó por criticarlo.

Ante los medios de comunicación, el boxeador también conocido como GGG, reconoció que en este encuentro pudo haber cometido varios errores que llevaron al mexicano a no solo ganar el encuentro, sino que además salió con 60 millones de dólares más a su bolsillo; sin embargo, Golovkin destacó que el motivo por el cual no atacó como quería al mexicano era para conocer qué era lo que tenía que ofrecerle.

"No sentí golpes tan poderosos, pueden ver que mi rostro está limpio, simplemente no tuve el tiempo suficiente para desarrollar mi juego porque creo que mi estrategia comenzó demasiado tarde (...) No quiero quitarle mérito al Canelo, pero para ser su división no sentí que fuera más fuerte o veloz, en la segunda parte de la pelea incluso perdió ambas cosas y eso que en los primeros rounds no peleamos demasiado y el ritmo fue lento", aseveró.