Liga MX: ¿Qué necesita mi equipo para clasificar a la Liguilla del Apertura 2022?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En un torneo que ha sido algo 'exprés', el Apertura 2022 de la Liga MX está por llegar al final de su fase regular para dar paso a la Liguilla, no sin antes jugarse la etapa de Repechaje. Algunos equipos se jugarán la vida en su último partido, mientras que hay otros que todavía tienen partidos pendientes que los podrían llevar a colocarse entre los 12 primeros lugares.

Al término de la Jornada 15 del torneo, y con todos los equipos que ya jugaron anteriormente la Jornada 16, América, Monterrey y Pachuca son quienes tienen asegurado su boleto a los Cuartos de Final. El cuarto lugar lo pelean Santos y Tigres, con 30 y 27 puntos, respectivamente.

Ahora bien, si los felinos ganan y los laguneros pierden, los universitarios se colocarían en la cuarta posición por diferencia de goles, pero si gana La Comarca, no importará el resultado de los regios, pues los primeros sumarían más puntos. Santos se medirá a Mazatlán y los Tigres al Atlético San Luis.

Los equipos que tienen un lugar seguro en la Repesca son estos dos y Toluca; alguno de ellos subirá a la cuarta posición dependiendo de sus resultados, mientras que los Diablos Rojos podrían alcanzar el quinto lugar si ganan ante Querétaro y si Tigres pierde ante San Luis. En caso de que empaten, las cosas quedarán igual, aunque Toluca podría perder la sexta posición si es derrotado.

Por su parte, Chivas ocupa el lugar número 7, pero si ganan ante Cruz Azul, podrían llegar a la sexta, en caso de que los Diablos Rojos igualen o caigan ante Gallos Blancos. La Fiera también puede llegar a esa posición si Toluca pierde por dos goles, Guadalajara empata o pierde, y La Fiera gana por cinco anotaciones o más.

Fotografía: Twitter @LigaBBVAMX

Si León, que se verá las caras con Xolos, empata, quedaría en la misma posición, a la espera de que La Máquina no gane a Chivas; si los dirigidos por Renato Paiva ganan, pero sin golear, ni pierde Toluca ni los rojiblancos, se quedarán en la misma posición. Por su parte, Cruz Azul espera que Puebla pierda en su juego pendiente con Pumas, pues de ganarlo, estarían empatados en puntos y podrían ser superados por la diferencia de goles.

En caso de que los Camoteros no ganen, La Máquina solo debe empatar ante Chivas para sumar 22 puntos y que los poblanos no los alcancen, de vencer a los universitarios. De ganar los dirigidos por Raúl 'Potro' Gutiérrez, pero Chivas y León no, podrían quedarse con el séptimo puesto, siempre y cuando no gane el Puebla.

La Franja deberá sumar seis puntos en sus últimos dos partidos para asegurar su lugar en el Repechaje, sin importar otros resultados. Por su parte, San Luis y Necaxa ocupan los últimos dos lugares con 18 puntos, por lo que San Luis debe ganar su último partido o empatar para evitar que Juárez los alcance o rebase, mientras que los Rayos deberán sumar de tres en sus últimos partidos para aspirar a la Repesca.

Juárez y Mazatlán tienen oportunidad pero con una combinación de resultados y que ganen su último juego y que Necaxa y San Luis no empaten o ganen. Tijuana tiene posibilidades muy lejanas, pues deben golear por 10 anotaciones, por su parte, Pumas debe sumar seis puntos en sus últimos dos juegos y que otro equipo de arriba no sume para entrar en el lugar 11 o 12.

Fuente: Tribuna