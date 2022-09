Por lesión en la mano y retiro de un año, 'Canelo' tendrá millonarias pérdidas

Ciudad de México.- Tras ganar su pelea del sábado 17 de septiembre ante Gennady Golovkin, Saúl 'Canelo' Álvarez deberá someterse a una cirugía en la mano izquierda, lo cual le podría costar algunos millones de dólares no solo por el costo de la intervención, sino también por su ausencia del ring, pues no se sabe cuándo volverá a subirse al ring.

Después de vencer al kazajo para retener sus cuatro cinturones del peso supermediano, el boxeador tapatío informó que se deberá de operar la extremidad izquierda, debido a que ni siquiera "puede agarrar un vaso". Es un problema en el menisco que se le presentó cuando ganó ante Caleb Plant en noviembre de 2021, cuando se convirtió en campeón indiscutido de los supermedianos, al despojarlo del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Me tomaré un descanso activo. El tiempo que me tenga que tomar para estar bien de mi mano, de mi cuerpo y ya veremos qué viene. Voy a tomarme mi tiempo. El año pasado peleé cuatro veces en 11 meses", detalló el pugilista.

El problema será es que complicará sus posibilidades de pelear en mayo de 2023, por lo que perdería una buena suma de dinero. Si bien el 2022 terminó para Canelo, lo más probable es que solo tenga una pelea el próximo año, precisamente en el fin de semana de las Fiestas Patrias, pues luce difícil que esté listo para mediados de año. Por ello el tapatío llegaría a perder casi 50 millones de dólares, cantidad que suele tener garantizada en sus peleas; si bien ya había finalizado su contrato con la empresa Matchroom, es la cifra que Canelo suele pedir para llegar a un acuerdo.

En el caso de Golovkin, tras caer en 12 rounds con el mexicano, con todo y el resultado y las malas críticas que obtuvo después de 12 rounds, el kazajo se quedó con un pago millonario a casa. El pugilista, quien tiene en su poder tres cinturones de peso mediano, sumó a su cuenta bancaria un total de 43 millones de dólares, suma que superó la cifra de sus primeros dos combates con el mexicano. En la primera pelea, el pago fue de 22 millones, mientras que en la segunda hubo más de 30 millones.

No sentí golpes tan poderosos, pueden ver que mi rostro está limpio, simplemente no tuve el tiempo suficiente para desarrollar mi juego porque creo que mi estrategia comenzó demasiado tarde (...) No quiero quitarle mérito al Canelo, pero para ser su división no sentí que fuera más fuerte o veloz", mencionó.