"Un fracaso": 'Manos de Piedra' Durán y Óscar de la Hoya arremeten contra 'Canelo'

Ciudad de México.- Después de la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, hubo dos exboxeadores que hablaron acerca de su desempeño en la tercera pelea del mexicano Gennady Golovkin, aunque no lo hicieron para hablar bien de él. Uno de ellos fue Roberto 'Manos de Piedra' Durán, quien aseguró que esperaba que el tapatío fuera a buscar el nocaut ante el kazajo, a quien le recomendó retirarse.

El panameño dijo que "no vio nada" y que sus expectativas de esta pelea eran altas, puesto que se enfrentaban dos de los exponentes más importantes en la actualidad del deporte: "Yo pensaba que Canelo iba a poner más presión para noquearlo. Recuerden que Triple G tenía más de un año que no peleaba, pero no puso nunca presión", comentó en entrevista a Fight Hub TV.

Agregó que Álvarez debería buscar la revancha ante Dmitry Bivol para buscar el título semipesado de la AMB, mismo que se le negó tras perder el pasado mes de mayo. Respecto a Golovkin, Durán criticó su pobreza en recursos mostrados en el combate del pasado sábado: "Debe retirarse, lo vi flojo, 'aguao', la mente no le daba, no pensó bien y en el boxeo se debe pensar mucho", manifestó.

Otra de las reacciones en el cierre de la saga Canelo-Golovkin vino de Óscar de la Hoya, quien también criticó severamente la exhibición de ambos peleadores en la T-Mobile Arena de Las Vegas. En primer lugar, el 'Golden Boy' publicó una historia en su Instagram, donde aseguró estuvo a punto de quedarse dormido hasta que su pareja le "agarró el trasero".

Ya en la mañana del domingo, el exboxeador aseguró que esta no era la pelea que esperaba y reventó a los boxeadores por su rendimiento en la considerada la pelea más importante del año.

Lo cierto es que todos tienen miedo de decir la verdad, la pelea fue un fracaso. GGG está viejísimo y Canelo no puede atar ni el suspensorio de Hopkins", comentó De la Hoya en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que este sábado 17 de septiembre en Las Vegas, el boxeador mexicano ganó en el tercer y último episodio de la saga en Las Vegas por decisión unánime a pesar de que buscaba el nocaut. Dicho triunfo permitió al tapatío retener sus títulos CMB, AMB, OMB y FIB de los pesos supermedianos.

Fuente: Tribuna