¿Y Chivas? Aficionados del Rebaño tunden a Amaury Vergara por estar en pelea del 'Canelo'

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Después de la controversial derrota de Chivas frente al América en el Clásico Nacional sigue dando de qué hablar y ahora la polémica se encuentra alrededor de Amaury Vergara, dueño del Rebaño Sagrado, luego de que prefiriera estar en otro lugar que apoyando al equipo en este partido tan importante, el cual se jugó en el Estadio Azteca en la Ciudad de México.

Vergara fue visto en la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez, que venció por decisión unánime a Gennady Golovkin en Las Vegas, Estados Unidos, y no en el partido del Guadalajara, que cayó 2-1 en el Coloso de Santa Úrsula con señalamientos hacia el arbitraje, presuntamente a favor de las Águilas. Precisamente fue difundido un video en redes sociales, en el que se aprecia tanto a Amaury como al boxeador mexicano.

Ahí, el directivo mexicano, quien lleva puesta una gorra del equipo del que es dueño, lo felicita por su victoria ante el kazajo. Estas imágenes no han sentado bien en la afición de Chivas, puesto que el juego ante el América es el más importante de la temporada regular y el que Vergara no esté ahí es indicativo de su falta de interés, de acuerdo con la opinión popular; hasta el momento Amaury no se ha pronunciado al respecto.

También fue visto en la fiesta posterior al combate, muy sonriente, a horas de que el club perdiera de una manera tan polémica ante su acérrimo rival.

Otra polémica alrededor del Clásico Nacional fue el arbitraje, ante la atajada del guardameta azulcrema Guillermo Ochoa, quien sacó un balón que estaba prácticamente en la línea de gol y que los aficionados del Rebaño alegan se trataba de una oportunidad para los rojiblancos de empatar el marcador.

Ante esta situación, el director técnico de Chivas, Ricardo Cadena, habló acerca de esta acción, si bien no lo hizo directamente acerca del árbitro Adonai Escobedo, sí se dijo triste ante lo sucedido y cómo el VAR no pudo ayudarlos en esta controversial jugada.

Es difícil dar un punto de vista, opinión, me sorprende la expulsión de Fernando Beltrán porque no es un tipo que encare ni que se comporte mal, me extraña, se me hace exagerada sin saber lo que comenta. Será la palabra del árbitro contra el jugador. Ustedes son los que tienen que juzgar, no hablo, pero es terrible", expresó el entrenador.

Fuente: Tribuna