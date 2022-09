"¿A quién le va en el Mundial?": Histórico entrenador mexicano cuestiona a Gerardo Martino

Ciudad de México.- Luego de que el entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, se declarara el 'enemigo público número uno' en nuestro país, ante las críticas que ha recibido su trabajo a unos cuantos meses de que inicie el Mundial de Qatar 2022, un exdirector técnico del ‘Tri’ se sumó a los cuestionamientos para el 'Tata'.

Se trata de Manuel Lapuente, histórico entrenador mexicano, quien dirigió al conjunto nacional en el Mundial de Francia 1998. En entrevista con ESPN, manifestó sus dudas de a quién apoyará realmente el argentino en el enfrentamiento que sostendrán con su país natal el 26 de noviembre en la Copa del Mundo, poniendo indirectamente en duda el profesionalismo de Martino.

¿De dónde es Gerardo Martino? Con eso te digo todo porque yo pregunto a quién le va en el Mundial. ¿Qué no hay técnicos mexicanos? Ojo, no hablo mal de Gerardo Martino porque es un gran entrenador, pero ¿Qué no hay entrenadores mexicanos capaces de llevar a la Selección? ¡Para qué queremos a un extranjero, caramba!", manifestó el director técnico.