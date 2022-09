¿Divorcio? Reportan fuertes discuciones entre Tom Brady y Gisele Bündchen por su regreso a la NFL

Comparta este artículo

Tampa, Estados Unidos.- Si bien los fanáticos de la NFL se emocionaron con el regreso de Tom Brady al emparrillado, tras un muy breve retiro, esto le habría traído problemas en su vida personal, pues reportan que el veterano mariscal de campo y su esposa, la modelo Gisele Bündchen, atraviesan una fuerte crisis matrimonial, detalló el medio estadounidense Page Six.

Y es que la pareja habría tenido acaloradas discusiones durante el verano ante la decisión del múltiple ganador del Super Bowl tras su decisión de regresar un año más a la acción, pues habían acordado que dejaría el deporte para pasar más tiempo en familia y junto a sus hijos. Por tal motivo, la brasileña habría dejado la mansión que comparten en Florida, para irse unos días de vacaciones con su familia a Costa Rica.

Tom y Gisele están peleados en este momento. Ha habido problemas en el matrimonio por su decisión de no retirarse. Gisele siempre ha sido la de los niños y habían acordado que Tom se retiraría para concentrarse en la familia, pero luego cambió de opinión. Tienen una relación muy acalorada. Gisele es un poco impulsiva… ¡Tiene ese calor brasileño!", reportó el medio.

Cuando el jugador de los Bucaneros de Tampa Bay anunció su retiro al término de la pasada temporada, muchos aficionados en redes sociales coincidieron que la decisión la tomó por cuestiones familiares, y cuando semanas después se oficializó su regreso a la NFL, aumentaron las teorías al respecto.

Cada persona vive situaciones diferentes, todos tenemos desafíos únicos en nuestras vidas. Y yo tengo 45 años, ¿sabes? Hay un montón de cosas en mi vida con las que tengo que lidiar lo mejor que puedo. Es un proceso, algo continuo", mencionó.

Cabe recordar que Brady se perdió dos semanas de la pretemporada con Tampa, argumentando temas personales, y aunque algunos medios aseguraron que se trató de cuestiones laborales que ya tenía concertadas en el momento de su breve retiro, otros aseguraron que se trató de un intento de arreglar su relación de pareja. Aunque no se habló de divorcio, Page Six detalló que no es la primera vez que el quarterback y Bündchen tienen una fuerte discusión, pero que siempre han podido solucionarlo.

