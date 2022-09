Edson Álvarez "está destrozado" por no ir al Chelsea; pero se iría en invierno, revela periodista

Comparta este artículo

Ámsterdam, Países Bajos.- Pese al interés que el Chelsea de Inglaterra tenía por el mexicano Edson Álvarez, el fichaje no pudo concretarse debido a que el Ajax no lo permitió ante la salida otros jugadores clave. El periodista Mike Verweij reveló que el 'Machín' se encuentra bastante triste por no haber podido emigrar a la Premier League, aunque le queda como consuelo que el equipo neerlandés estaría analizando la posibilidad de dejarlo salir en el próximo mercado de transferencias, en enero.

En el podcast 'Kick-Off Football' de De Telegraaf, el periodista mencionó que Álvarez está "destrozado" por no haberse podido unir al plantel de los Blues, aunque todavía tiene una oportunidad para salir en el invierno, puesto que el club de la Eredivisie está dispuesto a negociar: "Es posible una transferencia de invierno. Habrá conversaciones con Chelsea en los próximos días", detalló.

Verweij indicó que al canterano del América le ilusionaba mucho dejar al Ajax para jugar en el balompié inglés, además de que al confirmarse la transferencia se hubiera convertido en uno de los centrocampistas mejor pagados de Europa.

Ahora solo quiere hacer ese traspaso al Chelsea. Si llega un club que está dispuesto a pagar cincuenta millones de euros por ti y te quiere dar diez millones de euros netos al año... Se quería ir. Estaba bastante roto", explicó el periodista.

El dinero no era lo principal para el Ajax y no tenían ningún apuro por venderlo, pues ya habían vendido a excompañeros del seleccionado nacional en esta pasada ventana de transferencias de verano, como Antony, Lisandro Martínez, Sebastien Haller, Ryan Gravenberch y Noussair Mazraoui. Cabe recordar que el Machín tiene contrato con los neerlandeses hasta 2025 y de dar una buena actuación con la Selección Mexicana en Qatar 2022 podría significar que se eleve su precio, y también una mayor cantidad de ofertas.

Álvarez suma tres partidos jugados en la presente campaña de la Eredivisie, con dos asistencias repartidas; el próximo compromiso del Ajax será ante el Cambuur y se espera que Edson forme parte de la alineación titular. Debutó con el equipo el 17 de agosto de 2019 y desde entonces ha ganado la Supercopa de los Países Bajos en 2019, la Copa de los Países Bajos en 2021 y la Liga las últimas dos temporadas.

Fuente: Tribuna