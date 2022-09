Esposa de Rafael Nadal es internada en su último trimestre de embarazo; podría dar a luz pronto

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Rafael Nadal aprovechó su última rueda de prensa, luego de vencer al italiano Fabio Fognini en la segunda ronda del US Open, para dar un reporte sobre el estado de salud de su esposa Mery Perelló, quien fue internada en un hospital de Mallorca tras sufrir complicaciones en su embarazo que requerían de una intervención quirúrgica menor.

Luego de varios días de rumores con relación a la salud de su mujer y el bebé que esperan juntos, del que algunos medios sospechan nacerá de forma prematura, el tenista reconoció que en estos momentos sus niveles de ansiedad y ritmo cardiaco son más elevados de lo habitual, situación que relacionó a que próximamente se convertirá en padre, pero que se encuentra un poco más tranquilo porque su esposa ya se encuentra mejor de salud.

Como sabéis, a nivel personal estoy en una situación que es importante para mí. Y tengo que ir gestionando todo. Por mucho que salieran según qué tipo de informaciones en la prensa acerca del estado de mi mujer, mi mujer está bien, ya lo dejo caer", manifestó a los medios de comunicación.

Agregó que todo con todo lo que ha sucedido en su vida personal, esto le afectó en su nivel de juego: "Estando en pausa me notaba muy acelerado y eso no me permitía ni pensar con claridad ni actuar de una forma lógica en lo que son mis estándares de juego. Es una consecuencia de hacer las cosas demasiado mal durante un buen rato del partido. También son muchas cosas, llevamos unos meses difíciles en muchas cosas que hemos tenido que ir manejando de la manera que se ha podido", argumentó.

Perelló, también conocida como Xisca, ya habría dejado el hospital tras recuperarse completamente de su operación, como señalaron varios medios españoles. Sin embargo, otras fuentes, señalan que la también directora de la fundación Rafa Nadal, embarazada de seis meses, sigue internada y que debe permanecer en reposo absoluto hasta que llegue el bebé.

Cabe mencionar que el español encendió las alarmas durante la madrugada de este viernes luego de que en el partido ante Fognini se pegó él mismo con la raqueta en su nariz. Mareado y adolorido, el español logró remontar el partido por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1 en Nueva York; el exnúmero uno del ranking fue atendido a causa de un sangrado en la nariz en el último set, cuando la raqueta lo golpeó en el rostro tras rebotar en la pista.

Fuente: Tribuna