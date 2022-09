Se siente mexicano: Gignac se vuelve la sensación en redes al presumir nuevo jersey del 'Tri'

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Con el arranque del Mundial de Qatar 2022 cada vez más cerca, la fiebre por el torneo de selecciones más importante del mundo comienza a sentirse en los aficionados. Uno de ellos es André-Pierre Gignac, futbolista de Tigres, quien a pesar de ser francés y haber defendido los colores de dicho equipo, se siente mexicano al tener muchos años viviendo en nuestro país.

Por ello, el jugador volvió a manifestar su amor por México al llevar con orgullo la nueva playera de la Selección Nacional, que muestra los detalles prehispánicos y que se utilizará cuando los nuestros jueguen como visitantes. Las imágenes de Gignac portando esta pieza inundaron las redes sociales, por lo que no faltaron aficionados que propusieron que jugara para el ‘Tri’, aunque eso no es posible al ya registrar partidos con su país natal.

Gignac, hermano, tú sí eres mexicano", "qué orgullo que uno de los mejores jugadores de la Liga MX porte con tanto orgullo la camiseta de la selección", "mejor Gignac siente la camiseta que otros en nuestro país", "ojalá nunca hubieras jugado con Francia y estuvieras con nosotros", fueron algunos de los mensajes de los fanáticos.

Fotografía: Twitter @BetsInplays

Si bien se desconoce el contexto en el que se tomaron las fotografías, presuntamente fueron captadas en el vestidor de Tigres, pues detrás se aprecia a su compañero Guido Pizarro. Gignac llegó a México en 2015 para jugar con el equipo universitarios, y en siete años ha ganado campeonatos de goleo y títulos nacionales e internacionales.

No obstante, recientemente no está pasando por su mejor momento deportivo, lo que provocó que la afición que tanto lo aclamó ahora lo abuchee, esto tras el último partido de liga frente al Necaxa, luego de que no pasaran del empate. De acuerdo con Multimedios, el francés está ofendido con los seguidores del club pues considera injusta su reacción, sobre todo porque es una de las máximas figuras del mismo.

"Muy injusto el abucheo, respeto a la afición, pero hoy hasta a Gignac lo abuchearon. Tienen que aplaudirlo, todo lo que les dio. Hoy intentó por todos lados, no le salieron las jugadas", manifestó el entrenador de Tigres, Miguel Herrera. Cabe mencionar que el francés tampoco ha publicado algo en redes sociales desde el 27 de agosto, un día después de recibir los abucheos.

Fuente: Tribuna