NFL investigará presunta agresión de aficionado al quarterback Kyler Murray en Las Vegas

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- La policía de Las Vegas anunció que se abrió una investigación acerca de las acusaciones de que un aficionado en las gradas agredió a Kyler Murray, mariscal de campo de los Arizona Cardinals, durante una celebración en el triunfo del equipo 29-23 ante Las Vegas Raiders el pasado domingo.

El quarterback chocó las manos con los fanáticos que se encontraban en la primera fila del Allegiant Stadium tras la devolución de un balón suelto de Byron Murphy Jr., para terminar el partido, momento en el que presuntamente el sujeto en cuestión se acercó y lo golpeó con la mano abierta en la cara.

En el video que circula en las redes sociales, Murray se ve desconcertado, aunque sin quedar lastimado, mientras se trata de buscar al agresor. Por su parte, Kliff Kingsbury, entrenador de los Cardenales, dijo el lunes 19 que no había visto el video del incidente: "Me contaron. Pero creo que es un desgraciado, quien haya sido, espero que lo arresten", indicó.

Larry Hadfield, portavoz de la Policía en Las Vegas, confirmó que se había hecho una denuncia por agresión en el estadio, aunque no señaló a Murray como la persona que hizo el reporte. No obstante, confirmó que fue un "espectador que golpeó a un jugador", además de que agregó que no han identificado al sospechoso y que continúa la investigación; por su parte, Mark Dalton, portavoz del equipo, remitió las preguntas sobre el incidente a la Policía.

Cabe mencionar que los Cardenales de Arizona lograron recuperarse de una desventaja de 20 puntos en la primera mitad para vencer en tiempo extra a los Raiders 29-23. Uno de los mejores momentos del partido ocurrió en el último cuarto, cuando los Cardinals recortaron a siete puntos la desventaja que tenían.

Después de que Darrel Williams anotara en un acarreo de una yarda, Arizona fue el intento de conversión de dos puntos, mientras que Murray, quien no encontró a hombres libres para el pase, retrocedió más de 20 yardas, ante la presión de los Raiders. Además, Murray completó 31 de 49 intentos de pase para 277 yardas para un envío de touchdown y una intercepción, además de que corrió para otro touchdown en la victoria de los Cardenales.

Fuente: Tribuna