Qatar 2022: ¿Quién será campeón del Mundial? Esta es la predicción de un modelo matemático

Londres, Inglaterra.- Un corredor de bolsa con sede en Londres pronostica que Argentina será el campeón del Mundial de Qatar 2022, además de que prevé aún más años de tristezas para Inglaterra, de acuerdo con su modelo matemático. Según este mismo, después de eliminar a España en semifinales, la Albiceleste vencerá a los ingleses en la final del 18 de diciembre.

De esta manera, el equipo liderado por Lionel Messi levantaría su primera Copa del Mundo en 36 años, según Joachim Klement, estratega de Liberum Capital. El hombre detalló que el modelo predijo de manera correcta los ganadores de las últimos dos títulos mundiales en 2014 y 2018, es decir, Alemania y Francia, respectivamente; advirtió que su proceso tiene un "elemento de azar" y agregó que tiene preparadas varias excusas en el caso de que su pronóstico sea erróneo.

He estado trabajando en la industria de servicios financieros por más de 20 años y si he perfeccionado algo, es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas. Si tengo razón, es habilidad y si me equivoco, es culpa de otra persona”, mencionó.