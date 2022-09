Afición del Napoli pide castigo para 'Chucky' Lozano por grosería a un auxiliar del equipo

Comparta este artículo

Nápoles, Italia.- Si bien el Napoli ganó el pasado domingo 18 de septiembre en casa del AC Milan, campeón de la Serie A, con lo cual se puso como líder por diferencia de goles por encima del Atalanta, no todo fue felicidad. Y es que el mexicano Hirving Lozano causó polémica al tener un gesto grosero con un miembro del cuerpo técnico para ir al vestidor, momento que quedó captado en un video.

Por primera vez en lo que va de la Serie A esta temporada 2022-23 'Chucky' no jugó; solo fue titular una vez en los últimos cuatro partidos del Calcio, ante la Lazio, mismo en el cual salió lesionado. Así que en esta ocasión, el canterano de Pachuca fue visto alejándose del campo de mal humor, en lugar de festejar junto a sus compañeros, y trata de evitar a un auxiliar del equipo para dirigirse a los vestidores.

El video del controversial momento fue compartido en redes sociales, desde donde hubo varias críticas hacia el futbolista mexicano por su actitud: "Lozano se queja, después de que el equipo gana un partido muy importante en San Siro ante el Milan. Hay que darle un jalón de orejas", compartió uno de los aficionados.

Lozano no ha jugado dos de los nueve partidos que el Napoli ha jugado esta temporada, el primero ante el Rangers por una enfermedad y el domingo pasado ante el Milan por decisión técnica. Ha sido titular en cuatro partidos, pero no ha disputado alguno completo; no tiene goles y solo acumula una asistencia, esto en la fecha 1 de la Liga Italiana frente al Hellas Verona.

Por otro lado, el futbolista mexicano afirmó que las lesiones que ha sufrido jugando con la Selección Mexicana lo llevaron a considerar no volver al 'Tri', aunque desistió de tomar la decisión después de que su familia platicara con él y lo apoyara para seguir defendiendo los colores de la verde.

Sí, yo creo que sí (pensó en no volver). La lesión del ojo fue la más complicada, pasó de todo y platicando con la familia ellos me convencieron de volver y mi deseo de estar. La verdad que es muy complicado. Pasé un año complicado en lesiones y cosas de esas, la pasé difícil, no estaba en mi mejor momento, lesión tras lesión y no podía llegar en mi mejor nivel. Me apoyo mucho en mi familia y es quien me ha sacado adelante", mencionó previo a los amistosos ante Perú y Colombia.

Fuente: Tribuna