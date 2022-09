En defensa de Dani Alves, Jorge Campos afirma que el futbol es de equipo y "no de sólo uno"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ante la mala racha de Pumas en el Apertura 2022, tras la llegada del futbolista Dani Alves, las críticas hacia el brasileño no han cesado. Por tal motivo, Jorge Campos, leyenda del equipo de la UNAM y del balompié mexicano salió a defender al jugador, asegurando que los señalamientos hacia él han sido injustos, pues este es un deporte de conjunto.

Siempre se habla de un solo jugador. Yo nunca he entendido que un solo jugador, sea campeón; ojalá así fuera. Ojalá que un jugador sea el mejor, el que da campeonatos, ¿para qué tener un equipo? No hay que hablar sólo de uno, esto es de equipo", manifestó el famoso ‘Brody’.

El analista de Azteca Deportes deseó la mejor de las suertes al equipo que lo debutó como profesional, esperando que lleguen a clasificar aunque sea al Repechaje. De lo contrario, el exportero opinó que no se deben señalar las actuaciones de un solo futbolista.

A veces no te salen las cosas, pero creo que todo está cambiando. Esperemos que clasifique Pumas, y lo que pase no es por un solo jugador. La mayoría de los que critican no entienden de futbol, pero todos recibimos críticas y hay que aguantar, porque así es esto del futbol", añadió.

Campos concluyó asegurando que el torneo regular y la Liguilla son dos campeonatos distintos, por lo que si la UNAM avanza a la siguiente fase, será casi casi como borrón y cuenta nueva: "Cuando entremos a Liguilla, será totalmente diferente. Hay mucha confianza, son altas y bajas en el futbol. Tengo mucha confianza en que puede clasificar y, la verdad, creo que puede ser otro escenario".

Por su parte, Alves está consciente de que si bien el futbol, como la vida misma, da muchas vueltas, no cambiaría a los Pumas por ningún otro equipo mexicano, luego de que los rumores indicaran que ante el mal paso del equipo se iría a otro club. Asimismo, manifestó que se ha sentido bien viviendo en la Ciudad de México.

"Yo en México sólo juego en Pumas, en Brasil solo era Sao Paulo, si yo me voy de aquí no es a un equipo de aquí, eso te lo garantizo; el futbol nunca puedes decir de esa agua no beberé, pero es futbol. La ciudad me ha tratado increíble, me he sentido como en casa, es un espectáculo, estoy encantado de convivir con la gente por su belleza", expresó.

