"Injusto y mala persona": 'Tata' Martino dejará a un mexicano sin ir al Mundial de Qatar 2022

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante la conferencia de prensa que dio previo a los partidos de Fecha FIFA de estos próximos días, el entrenador Gerardo 'Tata' Martino admitió que sólo llevará al Mundial de Qatar 2022 a tres de los cuatro delanteros que convocó para estos juegos amistosos, así que se dijo consciente de que su decisión final será muy criticada por la afición, aún más de lo que está siendo en redes sociales tras sus declaraciones.

Hay dos aptos para jugar y dos que no están aptos. Siempre dije que el nueve es Raúl (Jiménez), está con una lesión que no le permite tener continuidad, lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez, sino que tenemos definir la situación entre cuatro, está claro que los cuatro no van a ir. La discusión será el que quede fuera, como siempre sucede, en lugar de los tres que van, se hablará del que queda fuera", indicó.