Guillermo Ochoa afirma que México no es "favorito ni del grupo" para el Mundial de Qatar 2022

Ciudad de México.- Se debe tener clara la realidad de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022, afirmó Guillermo Ochoa, portero del 'Tri', y si bien México considera que el equipo no es favorito ni de su grupo, al haber un equipo como Argentina, afirmó que el grupo dirigido por Gerardo 'Tata' Martino irá a la Copa del Mundo a pelear por obtener un buen resultado.

"Seamos conscientes, no somos favoritos en el Grupo, ni en el Mundial", mencionó el guardameta del América, dejando en claro que está consciente de la realidad que se tiene al respecto del conjunto nacional, previo al partido amistoso de este sábado 24 de septiembre contra Perú. Asimismo, Ochoa mencionó que históricamente a México le han tocado siempre grupos complicados y por ello no hay que precipitarse en hacer predicciones acerca del camino que la Selección Mexicana en este próximo Mundial.

En ese sentido, agregó que existe mucho pesimismo por parte de la afición mexicana, aunque no es una actitud nueva entre el grupo, pues dijo que a pesar de esa negatividad alrededor, los verdaderos aficionados son los que nunca dejan de apoyar.

Pesimismo, ya lo repetí, no lo veo en la gente, lo percibo de otro lado. No es algo que a nosotros como jugadores nos sorprenda, es algo que yo creía que habíamos tratado de mejorar, pero no está en nuestras manos, intentamos mejorar el mensaje, pero no todos ponemos lo mismo para mejorar. No me sorprende, ha sido parte de los procesos mundialistas. Me quedo con el mensaje de la gente, de la afición", expresó.