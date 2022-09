MLB: Isaac Paredes y Jonathan Aranda, ansiosos por jugar postemporada con Tampa Bay Rays

Tampa Bay, Estados Unidos.- No cabe duda que la temporada 2022 de la MLB será de las más especiales para los mexicanos Jonathan Aranda e Isaac Paredes, pues ambos llegaron este año con los Rays de Tampa Bay. También están cerca de jugar sus primeros juegos de postemporada, logro que los tiene más que emocionados.

El equipo dirigido por Kevin Cash está en la pelea por uno de los tres boletos del Comodín de la Liga Americana, en el segundo puesto, a 5.5 juegos de distancia de la eliminación, aunque esta sería una diferencia considerable con relación a las novenas que ya están fuera a dos semanas de terminar la temporada regular.

Después de pasar un tiempo mostrando su talento en las Ligas Menores, el mexicano fue subido al equipo grande, dejando el tercer mejor promedio de bateo en la Triple-A, con .318. Ha tenido buenos números con los Rays al batear .277 con cuatro dobles y un cuadrangular en sus primeros 20 partidos en las Mayores.

Por su parte, Paredes se ha convertido en uno de los cambios más rentables hechos por la directiva de los Rays el pasado receso invernal, pues llegó a Tampa procedente de Detroit, en un cambio por el jardinero Austin Meadows. Hablando acerca de lo que sería su primera postemporada como pelotero ligamayorista, el hermosillense dijo: "Creo que va a ser algo muy bonito para nosotros dos, sobre todo, que somos mexicanos y convivimos en el mismo equipo. Y bueno, a disfrutar de esa postemporada que la estamos esperando y estamos luchando por estar ahí", manifestó.

Actualmente, el pelotero de 23 años es líder de cuadrangulares en el equipo, con 19, junto al cubano nacionalizado mexicano Randy Arozarena. No obstante, para el joven beisbolista, su mente está más enfocada en la postemporada que en sus números personales.

Esta ha sido una de las más grandes temporadas para mí. Me gustaría y no tener más cuadrangulares del equipo, la verdad es que no me gusta competir con mis compañeros. Yo solamente quiero estar en los playoffs y poder ganar", aseguró.