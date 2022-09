¿Irá a Qatar 2022? Raúl Jiménez afirma que "no tiene sentido que vaya" si sigue lesionado

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El nivel de Raúl Jiménez vino a la baja desde aquel choque de cabezas que tuvo en un partido de la Premier League, que lo dejó fuera de actividad por mucho tiempo. Desde entonces, el futbolista del Wolverhampton ha tenido problemas para mantener la continuidad en el equipo inglés y ahora una pubalgia lo tiene marginado de participar con la Selección Mexicana.

En una reciente entrevista, el Lobo de Tepeji habló sobre su actualidad con el 'Tri', confesando que piensa que si no está recuperado, no tiene sentido que sea considerado por Gerardo Martino para participar en el Mundial de Qatar 2022: "La intención es que yo esté. No sé si no estando disponible tenga sentido que vaya. Eso ya es decisión del Cuerpo Técnico y de mi club, pero yo estoy trabajando y mentalizado de que llego", mencionó.

Y es que la polémica se desató desde que el director técnico argentino confirmó que en su lista final solo incluirá a tres delanteros para participar en la justa mundialista, con dos de los candidatos, Jiménez y Rogelio Funes Mori, lesionados, y los otros dos, Santiago Giménez y Henry Martín, en un buen momento futbolístico.

Todos los jugadores somos importantes, habrá 26 convocados, 26 jugadores por el que puede pasar el hecho de hacer un buen Mundial, yo estoy concentrado al cien y muy contento de estar aquí de nuevo sabiendo que no voy a jugar, aunque este cambio de aires es necesario para seguir creciendo", consideró.

Acerca del pesimismo que hay alrededor del 'Tri', Jiménez mencionó que las críticas motivan al grupo y recordó que el equipo ha sacado buenos resultados en momentos en los que la gente no ha creído en ellos: "Se ha demostrado, ha habido muchísimas veces en donde la gente no ha creído mucho en la Selección y es cuando mejores resultados se sacan. Tampoco estoy diciendo que para sacar resultados tengan que tirarnos con todo, pero a veces es lo que motiva también a uno", comentó.

En W Radio, un fisioterapeuta deportivo precisó que de ser Jiménez operado, el canterano del América podría recuperarse en al menos dos meses, por lo que podría llegar sin problema a Qatar 2022, aunque sin ritmo de competencia, lo que sería más una desventaja que una ventaja para México.

Fuente: Tribuna