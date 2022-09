Julio Urías se suma a la lista de mexicanos que quieren ver a 'Chicharito' en Qatar 2022

Los Ángeles, Estados Unidos.- Además de ser compatriotas, juegan en la misma ciudad; hablamos de Julio Urías y Javier 'Chicharito' Hernández. Precisamente el lanzador de Los Ángeles Dodgers manifestó su apoyo al futbolista del LA Galaxy, a quien dijo no pierde la esperanza de ver en la Selección Mexicana que enfrentará el Mundial de Qatar 2022 a partir del mes de noviembre, o bien, más adelante.

Son cosas que a mí no me corresponden, pero obviamente me gustaría verlo a él y a otros que sabemos que no van a ser parte (de la Selección). Esté o no esté, siempre mis mejores deseos van a estar ahí. Le deseo lo mejor, sabemos que es un tremendo jugador", externó el joven sinaloense en un video compartido por TUDN.