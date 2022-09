MLB: Mientras acecha récord de jonrones, Aaron Judge revela como se enteró que es adoptado

Nueva York, Estados Unidos.- Aaron Judge es uno de los peloteros más populares en el beisbol de las Grandes Ligas, sobre todo en estos momentos, al estar cerca de romper la marca de cuadrangulares de otro histórico pelotero de los Yanquis de Nueva York, Roger Maris, en una sola temporada, acumulando hasta ahorita 60, por 61 del miembro del Salón de la Fama.

Esta proeza pone los reflectores en el bateador de 30 años, quien tiene una historia de vida muy especial. Resulta que el nacido en Linden, California, el 16 de abril de 1992, sin embargo, nunca conoció a sus padres biológicos, pero fue adoptado al día siguiente por una pareja de profesores de una escuela de San Joaquín County, llamados Patty y Wayne Judge.

Ambos ya habían adoptado otro niño cuatro años antes, a quien llamaron John y que actualmente es profesor de inglés en Corea del Sur, además de ser el hermano mayor de uno de los mejores bateadores de la MLB. Fue cuando Aaron cumplió 10 años que descubrió la verdad acerca de su origen, y ante su curiosidad e inocencia, llegó con sus padres para hacerles la pregunta.

Tenía unos 10-11 años y realmente no nos parecíamos, así que comencé a hacer preguntas. Me dijeron que era adoptado y respondieron todas mis preguntas, y eso fue todo. Estaba bien con eso. Realmente no me molestó porque son los únicos padres que he conocido", recordó Judge en una entrevista.