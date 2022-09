Pumas es eliminado de Liguilla; Andrés Lillini afirma "es un fracaso y estoy derrotado"

Comparta este artículo

Puebla, México.- Pumas hizo válidos los pronósticos, pero para mal, y este viernes 23 de septiembre el equipo que presumió con bombo y platillo la llegada del experimentado Dani Alves quedó eliminado de la Liguilla en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Si bien había una esperanza para los universitarios, con la derrota 2-1 ante el Puebla estas quedaron en el olvido.

Sin posibilidades de pelear por el título, el director técnico del club, Andrés Lillini habló en conferencia de prensa y definió lo ocurrido como un fracaso deportivo y afirmó sentirse de lo peor: "Nos quedamos afuera de todo y deportivamente es un fracaso; estoy derrotado y lo peor que me puede pasar en mi vida es estar derrotado. Nos condenaron errores también del cuerpo técnico, nos costaron caro. La afición no se merece estas situaciones".

Agregó que no dejará al equipo a su suerte, por lo que dejó su continuidad en manos de la directiva universitaria, con quien se dijo agradecido por el apoyo que le brindaron: "Bajarse del barco lo veo como una cobardía, el decir me voy, pero eso le corresponde a la dirigencia que siempre ha estado conmigo y se agradece eternamente. Yo nunca me bajé de un barco y tampoco lo voy a hacer ahora", mencionó.

Una de las reacciones que más llamó la atención tras la eliminación oficial de Pumas fue la de Eduardo Antonio 'Toto' Salvio, quien rompió el llanto al término del juego ante el Puebla, mismo que se disputó en el Estadio Cuauhtémoc. Videos compartidos en redes sociales exponen al argentino sin poder contener las lágrimas por la derrota.

Salvio fue otro de los fichajes que el equipo de la UNAM hizo esta temporada, llegando procedente de Boca Juniors, por lo que ahora podría estarse despidiendo del cuadro universitario y ser fichado por Rayados de Monterrey para el próximo torneo, con la esperanza de poder ser aspirante al título.

Otro suceso que dio de qué hablar fue la reacción negativa de Dani Alves a mitad del partido ante La Franja, quien solo pudo ayudar al equipo a obtener una victoria, pues explotó con un compañero. El brasileño se mostró bastante molesto durante el juego y se pudo observar cómo le reclamaba fuertemente a Jero Rodríguez, notándolo bastante frustrado.

