André Marín preocupa a aficionados por su estado físico; esta es la enfermedad que padece

Ciudad de México.- El nombre de André Marín se volvió tendencia en redes sociales y no necesariamente por una polémica deportiva, sino por su aspecto físico. Y es que el comentarista deportivo preocupó a los televidentes de Fox Sports, sobre todo porque en los últimas días su imagen ha lucido desmejorada, aunque anteriormente el mismo conductor ya había revelado algunos detalles acerca de sus problemas de salud.

El presentador del programa 'La Última Palabra', donde se debaten temas de actualidad del futbol mexicano, causó la angustia en los seguidores del balompié al verlo hablar con algo de dificultad, con pausas, y aparentemente le faltaba el aire, además de que su semblante no era el mejor. Esta situación se hizo más grande luego de que en las redes sociales del show se compartiera un clip del mismo para llevar el debate a la plataforma de Twitter.

Sin embargo, el tema principal pasó a segundo plano pues todos los usuarios se centraron en la apariencia del exconductor de TV Azteca, y si bien hubo muchos que manifestaron su preocupación por las condiciones en las que Marín está trabajando, otros aprovecharon la situación para hacer chistes de mal gusto hacia su persona.

Otro detalle que captaron los internautas fue que hasta hace unos meses, el comentarista de futbol era capaz de permanecer de pie durante toda la transmisión en vivo, pero en las últimas semanas se le ha visto sentado, como el resto de sus compañeros. Hasta el momento el presentador no ha dado declaraciones con respecto a su salud, pero se especula tuvo una recaída en su enfermedad.

Sus problemas iniciaron a finales de 2019, momento en el cual se alejó un tiempo de la televisión, y después reapareció en una entrevista con Javier Alarcón, donde explicó que sufrió una fuerte infección estomacal originada por una bacteria llamada Clostridium Difficile, misma que puede ser mortal en algunos casos. Sin embargo, Marín reveló en ese entonces que ya estaba bajo tratamiento supervisado por un médico.

Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestinos y el páncreas, me atendieron de maravilla, estuve internado, es todo un tratamiento para volver a estar al cien, pero sí estuve en el hospital, es un infierno, no sabes cómo te puede llegar, me platicaron los médicos que lo puedes tomar en los hielos de un restaurante y lo tomas y te hace pedazos, no es una simple infección estomacal, lo que me pasó fue algo mucho más fuerte", dijo en ese momento.