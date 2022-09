Qatar 2022: ¿Pronostica al campeón? Google 'revela' los nombres de los finalistas del Mundial

Ciudad de México.- Estamos a pocas semanas de que inicie el Mundial de Qatar 2022 y la fiebre por el máximo evento de selecciones empieza a crecer alrededor del planeta. Por ello, los fanáticos utilizan todos los medios posibles para obtener la información relacionada con sus equipos favoritos y de la sede de la Copa del Mundo en general, por lo que Google se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas para este propósito.

Fue así que algunos aficionados encontraron en el popular buscador un pronóstico de la que sería la Final del Mundial; al colocar el término "eventos del Estadio Lusail", que será uno de los inmuebles en los que se jugará el torneo continental, encontraron que dos países ya estaban colocados como finalistas del partido que se disputará el 18 de diciembre, llamando la atención de los usuarios que compartieron el resultado en redes sociales.

De acuerdo con Google, la Final de la Copa del Mundo 2022 será entre Brasil y Francia, por lo que internautas reaccionaron ante este 'pronóstico' de la plataforma. Esta misma predicción se une a otras que se hicieron virales, una en el sistema ELO, quien asegura son estas dos selecciones, junto con Argentina, son las favoritas para quedarse con el título.

Otra persona que se sumó al tren de los pronósticos fue Joachim Klemen, un corredor de bolsa inglés, quien eligió a la Albiceleste, comandada por Lionel Messi, será el campeón de Qatar 2022; asimismo, vaticinó otro año de fracaso para el equipo de Inglaterra, resultados que fueron sacados con su modelo matemático. Este mismo fue el encargado de predecir que los dirigidos por Lionel Scaloni echarán a España en semifinales antes de llegar a pelear por el campeonato.

Cabe mencionar que el hombre con su modelo ya predijo de manera correcta los ganadores de las últimos dos títulos mundiales en 2014 y 2018, es decir, Alemania y Francia, respectivamente; advirtió que su proceso tiene un "elemento de azar" y agregó que tiene preparadas varias excusas en el caso de que su pronóstico sea erróneo.

He estado trabajando en la industria de servicios financieros por más de 20 años y si he perfeccionado algo, es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas. Si tengo razón, es habilidad y si me equivoco, es culpa de otra persona", mencionó.