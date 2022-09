¿Se retira pronto? Checo Pérez revela cuales sus planes lejos de la Fórmula 1 y Red Bull

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A sus 32 años, Sergio 'Checo' Pérez ya piensa en lo que será su vida fuera del automovilismo, al cual le ha dedicado gran parte de su vida en la búsqueda por llegar a los primeros planos en la Fórmula 1. En una entrevista con Fox Sports, el miembro del equipo Red Bull reveló que le gustaría explorar otros ámbitos una vez que termine su carrera como piloto.

Me apasionan los negocios y quiero aprender cosas diferentes. Al final, los coches son mi pasión y me dedicaré a ello de una forma u otra, pero quiero explorar otros mundos después de mi carrera en la Fórmula 1", expresó el tapatío.

Esta ha sido una temporada histórica para Pérez, quien actualmente ocupa la tercera posición en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1, donde acumula 210 puntos, siete podios y su victoria en el Gran Premio de Mónaco, aunque a estas alturas se dice consciente de que la mira está puesta en el próximo año, en el que espera tomar un rol más protagónico.

El campeonato seguramente lo gane Max (Verstappen), entonces quedar segundo o tercero me da lo mismo; en esta recta final de temporada mi objetivo es ganar carreras y cerrar fuerte para que en 2023 pueda volver a aspirar a ganar. Ha sido un año importante porque el equipo ha visto que puedo ser tan competitivo como Max. Estamos analizando para que los dos pilotos de Red Bull estén peleando el título en 2023", aseguró el mexicano.

Fotografía: Archivo

Hablando nuevamente acerca de su futuro lejos del deporte, Checo afirmó que desea probar otras cosas fuera del automovilismo: "Si lo dejo, lo más fácil sería seguir en este mundo, pero realmente quiero hacer otras cosas, conocer otros mundos (...) No, no me gustaría ser asesor de alguna escudería", concluyó.

Mientras, si bien Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, es quien suele hacer polémicas declaraciones con relación a Checo Pérez, ahora fue el jefe de la escudería Christian Horner, quien causó polémica al poner un calificativo al mexicano, causando la indignación de los seguidores del piloto.

En un debate organizado por The Cambridge Union, Horner llamó "sirviente" al tapatío, quien está en su segunda temporada con el equipo: "Estoy cierto que Sergio Pérez fue un sirviente increíble para el equipo el año pasado, ayudando a su compañero en numerosas ocasiones", mencionó.

Hay quienes defendieron al jefe de la escudería al considerarlo un "error de lenguaje", aunque después buscó cambiar la palabra que usó en un principio para cambiarla por "pieza clave", asegurando que ayudó a que Max Verstappen lograra el título mundial en 2021, pues hizo un "trabajo impresionante" conteniendo a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Abu Dabi.

Fuente: Tribuna