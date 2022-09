Tras su polémica separación de futbolista, actriz argentina es vista junto a otro jugador

Buenos Aires, Argentina.- La relación entre la actriz Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi, ambos argentinos, siempre estuvo marcada por la polémica, luego de que la también agente de jugadores fuera acusada de infidelidad por su exesposo, el también futbolista Maxi López, motivo por el cual terminó su matrimonio.

Lo que aumentó la controversia fue que Icardi conoció a Nara cuando era amigo de López, cuando ambos jugaban en la Serie A de Italia, y después de que los dos primeros contrajeran nupcias, poco después de que se firmara el divorcio, Maxi se negó a saludar al entonces futbolista del Inter cuando salió del equipo y tuvieron que enfrentarse en los partidos del Calcio.

Hora, tiempo después, la pareja experimentó varios problemas en su relación y hace unos días, la controversial modelo anunció en redes sociales que su relación con el actual futbolista del Galatasaray de Turquía había terminado. Poco después, la prensa en Argentina aseguró que la mujer ya tiene una nueva relación con otro futbolista, quien juega en el Boca Juniors.

Medios de comunicación aseguran que Nara fue vista saliendo de un centro nocturno con el mediocampista xeneize Martín Payero, quien tiene 24 años y es 11 años menor que la polémica actriz, noticia que dio bastante de qué hablar en su país natal: "Ella fue al antro Afrika el miércoles por la noche y lo llamativo es que varios testigos aseguraron que la vieron con Payero. Se los vio charlando nada más, pero esto suma", afirmó la periodista Pía Shaw.

Si bien Icardi no había dicho nada con respecto a la madre de sus dos hijas, y que también procreó tres niños con su primer esposo, Maxi López, Wanda ya compartió un mensaje en sus cuentas de redes sociales, donde anunció la ruptura y que no daría más detalles acerca de lo sucedido.

Me resulta muy doloroso vivir este momento, pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más que decir que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación", publicó en sus historias de Instagram.