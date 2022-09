VIDEO: Así fue como Tom Brady rompió dos tablets durante el Buccaneers vs Saints

Tampa, Estados Unidos.- Luego de que hace una semana los Tampa Bay Buccaneers lograran vencer 20-10 a los New Orleans Saints, este día se viralizó un video en el que se aprecia como el mariscal de campo Tom Brady desahogó su frustración en un momento del partido al romper dos de las tablets que utiliza el equipo. En ese video, se aprecia como el veterano jugador luce bastante molesto por la falta de productividad de sus compañeros.

De acuerdo con un reporte dado por ESPN, otra Tablet más fue pisada y destruida en la banca de los Bucaneros, por lo que el equipo se quedó con pocos dispositivos electrónicos disponibles para terminar el partido correspondiente a la Semana 2 de la NFL.

He tenido un historial bastante malo contra las tabletas, desafortunadamente. Creo que olvidé la contraseña y no pude iniciar sesión, así que ese tipo de cosas pueden ser frustrantes. Desafortunadamente, la tableta solo se interpuso en el camino y obviamente está la razón que las cosas no iban bien (contra los Saints), así que tuve que desquitarme con la pobre tableta insignificante", mencionó Brady en el programa de radio de Jim Gray.