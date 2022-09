Futbolista de la Selección Mexicana tiene emotivo encuentro con su padre tras 10 años sin verlo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El futbol puede unir a las familias y ese fue el caso de Luis Chávez, jugador del Pachuca, quien está en la lista de convocados por Gerardo Martino para los partidos de la Selección Mexicana de esta Fecha FIFA. Y es que al estar en Estados Unidos, pudo reencontrarse con su padre, a quien tenía muchos años sin ver.

Gracias a que el equipo nacional fue al vecino país del norte a disputar dos amistosos ante Perú y Colombia, fue que el joven mediocampista pudo ver de nueva cuenta a su papá, quien tomó la decisión de vivir el sueño americano y en 2005 llegó a Estados Unidos, ante la falta de oportunidades laborales en México.

Representa mucho orgullo, la verdad que mi papá tiene mucho tiempo que no me ve jugar futbol porque el tema de que se vino a Estados Unidos a buscar trabajo y hoy que tengo la posibilidad de jugar en selección en Estados Unidos y que me vaya a ver, para mí representa mucha felicidad y mucho orgullo", externó en conferencia de prensa.