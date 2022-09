NFL: Huracán 'Ian' provoca que Buccaneers de Tampa Bay se 'muden' temporalmente a Miami

Comparta este artículo

Tampa, Estados Unidos.- El paso del huracán Ian por la costa oeste de Florida de este miércoles 28 al jueves 29 hará que los Tampa Bay Buccaneers se trasladen temporalmente al sur del estado para evitar contratiempos, anunció el equipo el lunes por la noche. Este día, el equipo saldrá de Tampa para pasar la semana practicando en el Baptist Health Training Complex de los Miami Dolphins hasta el final de la misma, de ser necesario.

Cabe señalar que se emitió una advertencia de huracán para el área de Tampa Bay el lunes por la noche y los meteorólogos señalan que se empezarán a sentir los efectos de la tormenta de categoría 2 la tarde del martes, llegando la peor parte el jueves; se espera que se fortalezca a medida que se mueva hacia el frente de la costa.

No creo que nadie esté realmente preparado para esto. Sé que me he estado preparando toda la mañana y saqué todas mis cosas, intenté ponerlas adentro, intenté que todas las cosas no estén a nivel del suelo. Estoy justo aquí en la bahía; hablan de marejadas ciclónicas bastante altas y es algo aterrador. Diré que es algo aterrador cuando realmente llega a tu puerta", mencionó el mariscal de campo Tom Brady en su podcast '¡Let’s go!'.

Fotografía: Internet

La NFL monitorea la situación meteorológica, pero hasta el momento, el plan sigue siendo que los Bucaneros reciban a los Kansas City Chiefs el domingo por la noche en el Estadio Raymond James, pero en caso de que Tampa Bay no pueda ser sede del partido, es poco probable que la liga use Miami como el lugar para disputar el partido, de acuerdo con fuentes a ESPN, aunque los Dolphins jueguen en Cincinnati el jueves por la noche, por lo que el inmueble estará disponible.

Informantes cercanos al entorno señalan que la NFL no quiere arriesgarse a tomar recursos estatales para organizar un juego en Miami que podría utilizarse en Tampa para después que pase el huracán 'Ian'. No obstante, si el juego del domingo tiene que cambiare, es posible que Bucaneros y Chiefs jueguen en un punto neutro en el Medio Oeste, como Minneapolis, pues los Vikings se medirán ante los New Orleans Saints en Londres para la semana 4.

La NFL no es la única liga afectada por el fenómeno meteorológico, pues en la NHL, el Lightning de Tampa Bay pospuso sus dos partidos de pretemporada que disputarían esta semana, el primero el miércoles ante Carolina y jueves ante Nashville.

Fuente: Tribuna