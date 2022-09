NFL: Jugador de los Cleveland Browns es dado de alta tras participar en aparatoso accidente

Comparta este artículo

Cleveland, Estados Unidos.- Después de haber sufrido un aparatoso accidente el lunes 26 por la tarde, el jugador de los Cleveland Browns, Myles Garrett, fue dado de alta en un hospital de dicha ciudad en Estados Unidos, confirmó ESPN. El percance ocurrió luego de que el ala defensiva estelar abandonara el complejo de entrenamiento del equipo en Berea, Ohio.

Nicole Lynn, representante de Garrett, informó al medio deportivo que el defensivo no sufrió ninguna fractura ósea en el accidente que involucró el vehículo de la marca Porsche 2021 del jugador, tras la práctica de los Browns cerca de Wadsworth, Ohio, alrededor de las 15:00 horas locales, según información compartida por la Ohio State Highway Patrol.

El automóvil se salió por un lado del camino y se volcó antes de detenerse por completo; una pasajera que también se encontraba en la unidad al momento del incidente fue llevada al hospital con lesiones que no ponen en riesgo su vida. Las autoridades afirmaron que no hay sospechas de que las drogas o el alcohol estén involucradas y que tanto Garrett, quien tiene seis años en la NFL, y la mujer estaban usando sus cinturones de seguridad; no obstante, el hecho está bajo investigación.

Cabe señalar que los Browns enfrentarán a los Atlanta Falcons este domingo 2 de octubre como parte de la Semana 4 de la temporada regular de la NFL; hasta el momento, Cleveland tiene marca de 2-1 esta campaña, por lo que está empatado por el liderato de la AFC Norte. Garrett, de 26 años, es uno de los líderes del equipo, quien ha sido tres veces elegido al Pro Bowl y dos veces All-Pro de primer equipo; actualmente lidera a Cleveland con tres capturas y cuatro derribos para pérdida de yardas.

La familia Garrett quisiera agradecer al personal médico que sacó a Myles y a su pasajera del vehículo y transportó a ambos al hospital", manifestó en un comunicado Lynn, por medio de las redes sociales.

El jugador requiere de una captura más para convertirse en el líder histórico de los Browns y apenas el jueves participó en un par de tacleadas en la victoria del equipo contra los Pittsburgh Steelers. Garrett fue la primera selección de Cleveland en 2017 y estableció una marca de temporada en el equipo con 16 capturas la campaña anterior y suma 61 y media capturas en 71 partidos.

Fuente: Tribuna