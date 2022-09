Tras derrota de México ante Colombia, Martino es víctima de abucheos y agresiones en el estadio

Los Ángeles, Estados Unidos.- México cayó en tan solo 15 minutos en el juego amistoso que jugó este martes 27 de septiembre ante su similar de Colombia, pese a que se fue al descanso con una ventaja de dos goles. En el análisis postpartido, el director técnico Gerardo Martino afirmó que la derrota se consumó debido a las desconcentraciones del equipo, pero reconoció que el 'Tri' tuvo uno de sus mejores primeros tiempos en cuatro años.

Yo les puedo decir el análisis que yo tengo y no lo que le tengo que decir a la gente o a quien sea; en definitiva cuando un equipo no gana desde afuera la perspectiva es totalmente distinta, reconocemos que perdimos un partido que ganábamos 2-0, yo creo que en ningún momento nos hayan borrado, tuvimos 15 minutos en donde estuvimos desconcentrados", mencionó el 'Tata'.

Agregó que los errores que el combinado nacional cometió vienen desde años atrás, por lo que afirmó se trata de un problema de la naturaleza del mexicano, no obstante, agregó que buscará corregirlo antes de que empiece el Mundial de Qatar 2022: "Esto (los errores) tiene que ver con la historia de México. Un lateral ofensivo que termina en un gol en el otro arco y te fuiste en Octavos. Hay infinidad de casos de México que tienen que ver con situaciones de esta naturaleza y en otras épocas donde tenían infinidad de jugadores jugando en el exterior", indicó.

A dos meses de su debut en la Copa del Mundo, ante su similar de Polonia, el argentino dijo irse con la sensación de haberse reencontrado con el funcionamiento de su plantel, con quien tiene pendiente afinar los detalles en pelota parada a la defensiva.

El primer tiempo que tuvimos fue de muy buen nivel con un segundo gol que fue de una factura impresionante, el funcionamiento ya lo volvimos a encontrar, Ecuador me muestra eso, Paraguay me muestra eso, contra Perú lo mismo, el primer tiempo de hoy; el rival se mete al partido en una pelota parada y no porque nosotros fuimos retrocediendo, fue en una pelota parada y eso es lo que tenemos que corregir", precisó el entrenador.