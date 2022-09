¿Dónde jugará Chicharito la próxima temporada? Él mismo lo revela tras ser nominado al MVP

Los Ángeles, Estados Unidos.- Javier Hernández confirmó que se quedará un año más con el LA Galaxy de la MLS, luego de que se activara una cláusula en su contrato donde se aseguraba su renovación automática si metía 11 goles y disputaba el 60 por ciento de los minutos posibles de juego; así lo dijo el futbolista mexicano a los medios de comunicación.

No es potencial (acuerdo), tengo una cláusula que cuando alcance 11 goles y el 60 por ciento de los minutos jugados (en la temporada) automáticamente se renueva el contrato. Me sorprende que no lo sepan, mi contrato es público", mencionó el tapatío a los reporteros que le cuestionaron acerca de su futuro.