¿Hasta dónde llegarán el América y la Selección Mexicana? Esto dice el Brujo Mayor

Ciudad de México.- A muy poco tiempo de que inicie la Liguilla del Apertura 2022 y el Mundial de Qatar 2022, el Brujo Mayor hizo sus predicciones para el América y la Selección Mexicana, respectivamente. En primer lugar habló sobre las Águilas, que si bien lucen como los favoritos para llevarse el título, el vidente pronosticó que aunque llegarán a la Final del torneo, no la ganarán.

El América llegará al último partido, a la final, pero no será el Campeón. El América seguirá en el primer lugar; no será el campeón, pero va a llegar a la final ahí es donde pierde y no queda campeón, queda subcampeón. Esto será hasta el último, porque ahorita va muy bien y va a seguir muy bien", manifestó, además de asegurar que el fracaso se consumará ante su gente, en el Estadio Azteca.

Cabe recordar que los azulcremas se medirán al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc en la Jornada 17, con la posibilidad de perder el liderato ante su más cercano perseguidor, Rayados de Monterrey, pues solamente hay un punto de diferencia entre ambos.

Por otro lado, el Brujo Mayor afirmó que si bien la Selección Mexicana no le ganará a Argentina en la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022, hará historia al lograr su cometido de avanzar al quinto partido: "Va a salir sacrificado México ante Argentina (el 26 de noviembre). No gana. Gana Argentina. Como todos los mexicanos, somos aficionados al futbol; ojalá que no, pero…", detalló.

Asimismo, detalló que en su debut en el torneo, ante Polonia el 22 de noviembre, el 'Tri' sacará su primer punto: "Me atrevería a decir que va a ser un empate ese primer partido. Es bueno para México; no pierde, es un empate, y a seguir adelante", agregó el brujo.

No obstante la derrota ante la Albiceleste, México podrá vencer a Arabia Saudita el 30 de noviembre, y sumado a la igualada contra la Selección de Robert Lewandowski, obtendrán los puntos necesarios para clasificar a la siguiente fase: "Sí hay posibilidades de que llegue México al quinto partido; no sé si al sexto, pero al quinto sí llega", aseguró el Brujo Mayor.

La Selección Mexicana solo ha podido llegar una ocasión al quinto partido, aunque lo hizo como local en el Mundial de México 86', al imponerse a su similar de Bulgaria en los Octavos de Final, mientras que en los Cuartos fue eliminado por Alemania en penales.

