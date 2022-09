¿Irá a Qatar 2022? Pumas anuncia que Dani Alves está lesionado, pero él los desmiente

Ciudad de México.- Aunque los Pumas de la UNAM anunciaron que Dani Alves no viajó con el equipo a Ciudad Juárez para enfrentarse en la última jornada del Apertura 2022 a los Bravos debido a una lesión, el brasileño negó estar lastimado del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, motivo por el cual el club argumentaba se encontraba en evaluación por parte del cuerpo médico.

El exjugador del Barcelona aseguró en su cuenta de Twitter que no tiene una lesión como asegura el comunicado emitido por la institución, y que lo que sucedió fue por un golpe con Diogo de Oliveira en el entrenamiento, por lo que se tomó la decisión de que no hiciera el viaje a la ciudad fronteriza en Chihuahua.

En el entrenamiento, en la víspera del viaje, mi amigo Diogo me golpeó. Como medida de precaución, decidimos no viajar al último partido ya que ya no hay nada en juego. No tenemos un gran objetivo para luchar por él. Al final del día, tomamos la decisión de no viajar. Pero... gracias a Dios todo está bien, todo tranquilo", afirmó en una serie de tuits.