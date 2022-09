Las críticas de este exDT del 'Tri' hacia 'Tata' Martino: "No entiendo cuál fue su punto"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Siguen las críticas para Gerardo Martino y la Selección Mexicana, a pocas semanas de que arranque el Mundial de Qatar 2022, y en esta ocasión fue un exentrenador del equipo nacional quien se sumó a las voces que tienen algo que decir sobre el mismo. Se trata de su predecesor, el colombiano Juan Carlos Osorio, quien habló en entrevista con ESPN.

El director técnico que dirigió al Tricolor en la Copa del Mundo de Rusia 2018 mostró su desacuerdo con algunas decisiones que el 'Tata' ha tomado, pero sobre todo el de la polémica decisión del argentino de quedarse en el hotel de concentración para ver el partido de la Albiceleste en lugar de acudir al entrenamiento del equipo previo a la serie de amistosos de la Fecha FIFA.

Si todo el objetivo de Martino fue para ver a Argentina en vivo, lo entiendo porque es el partido más importante para la Selección Mexicana (en Qatar 2022). Pero si hubiera sido mi elección, hubiera decidido lo contrario", manifestó el colombiano.

Osorio agregó que "se hubiera concentrado en mi equipo porque esta es la última oportunidad para crear un espíritu de equipo y conocer a todos los jugadores. No sé y no entiendo cuál fue su punto, pero si hubiera sido mi decisión, me hubiera concentrado en el partido de la Selección Mexicana".

Cabe recordar que al término del juego ante Colombia, el cual perdieron por 3-2, Martino recibió abucheos y agresiones mientras dejaba la cancha del Levi's Stadium, caminando junto a su cuerpo técnico. Desde las gradas los asistentes al partido empezaron a arrojar líquidos y varios objetos, mientras el 'Fuera Tata' se escuchaba de fondo, mostrando su descontento por la forma en la que el equipo nacional cayó ante los cafetaleros.

La Federación Mexicana de Futbol condena y reprueba cualquier forma de violencia y conmina a todos los aficionados a respetar y promover los valores de nuestro futbol como el respeto a las reglas y la sana convivencia dentro y fuera del terreno de juego", aseveró el organismo en un comunicado.

Luego del incidente, Martino estuvo presente en la rueda de prensa en la que habló acerca de lo sucedido en el juego, pero no de los ataques de los aficionados. Cabe recordar que el Tri todavía tiene dos juegos de preparación ante Irak y Suecia, ambos en noviembre con sede en Girona, España; su debut en la Copa del Mundo será el próximo 22 de noviembre ante Polonia, para después verse las caras con Argentina y Arabia Saudita.

