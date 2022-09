MLB: Julio Urías tiene buena salida, pero se va sin decisión y se queda en 17 victorias

San Diego, Estados Unidos.- Pese a que tuvo una buena salida, Julio Urías se fue sin decisión en la victoria de los Dodgers de Los Ángeles, quienes se impusieron con un apretado marcador de 1-0 a los Padres de San Diego, sus rivales de la División Oeste. La efectividad del sinaloense bajó a 2.17 y se perfila para convertirse en uno de los lanzadores importantes de la rotación de Dave Roberts de cara a la postemporada.

El pitcher de 26 años blanqueó a los Frailes en seis entradas de labor, en las que permitió seis imparables, recetó cinco chocolates y otorgó dos pasaportes. Actualmente, con su 2.17, Urías es líder de efectividad en la Liga Nacional y tercero en las Grandes Ligas, sumando 17 victorias esta temporada, solo por debajo de las 20 que Kyle Wright tiene en el Viejo Circuito.

Podrán decir muchas cosas, pero eso no me distrae, me motiva a seguir haciendo lo que me corresponde, ayudar al equipo y conseguir el título, que es lo más importante", manifestó el mexicano acerca de ser candidato al premio Cy Young al mejor lanzador de la Liga Nacional.