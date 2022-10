"Estamos jod...": Exentrenador del 'Tri' sobre Lewandowski como rival para Qatar 2022

Mallorca, España.- Previo al partido que su equipo, el Mallorca, enfrentará ante el Barcelona en LaLiga, Javier Aguirre habló sobre Robert Lewandowski, futbolista culé que también formará parte de la Selección de Polonia que se medirá ante la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022. El también exdirector técnico del 'Tri' habló sobre las características del jugador, asegurando que les complicará las cosas tanto a los españoles como a los aztecas.

Lo he visto por la televisión, no me ha tocado enfrentarlo en el terreno de juego. Tremendo 'killer' de toda la vida. Además nos toca en el grupo de México en el Mundial, con Polonia, estamos jodi…", mencionó el 'Vasco'. "Es un matador de área, no le puedes permitir ni un centímetro porque te la manda a guardar. Desde cualquier parte", mencionó en conferencia de prensa.