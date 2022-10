No hablará más: Chicharito afirma no dirá nada de la Selección Mexicana hasta ser considerado

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- A sabiendas de que no es considerado por Gerardo Martino para la Selección Mexicana que participará en el Mundial de Qatar 2022, Javier 'Chicharito' Hernández terminó con la polémica en relación a su falta en las convocatorias, asegurando que no volverá a hablar del Tricolor hasta que vuelva a ser tomado en cuenta y que por el momento está enfocado en la actualidad de su equipo, el LA Galaxy.

Como siempre lo he dicho, si se me llega a tomar en cuenta en la Selección podré hablar de la Selección Mexicana. Lo único que puedo es mandarle las mejores vibras, todos los mejores deseos y desearles que puedan llegar a lo más alto. Soy de la idea de que uno nunca se debe poner limitantes en nada y hay que aspirar a lo más alto", manifestó.

Pese a esta negativa, el mexicano de 34 años no descarta poder regresar al equipo nacional una vez que termine este proceso con el ‘Tata’: "La claridad siempre ha estado. Si no quisiera estar en la Selección ya me hubiera retirado y no me he retirado de la Selección", mencionó.

Con relación a lo que sucede con el equipo de Los Ángeles, el futbolista tapatío dijo: "Pero creéme que ahorita estoy 100 por ciento enfocado en el sábado. Es todo o nada, es nuestro último partido en casa, con nuestros aficionados. Queremos conseguir los puntos necesarios para asegurar los Playoffs", dijo ante los medios de comunicación.

Este mes de septiembre, Chicharito cumplió tres años sin ser convocado a la Selección Mexicana y ya van 13 desde su debut. Martino ha dicho que en el caso de Hernández, no está en la lista porque "me he definido por otros centros delanteros", pero destaca que este 2022, el tapatío suma 22 goles con el Galaxy, además de ser uno de los anotadores históricos del 'Tri' en Mundiales, con cuatro tantos, cifra que comparte con Luis Hernández 'El Matador'.

Asimismo, el exjugador del Manchester United confirmó que se quedará un año más en el Galaxy, luego de que se activara una cláusula en su contrato, donde se aseguraba su renovación automática si metía 11 goles y disputaba el 60 por ciento de los minutos posibles de juego.

No es potencial (acuerdo), tengo una cláusula que cuando alcance 11 goles y el 60 por ciento de los minutos jugados (en la temporada) automáticamente se renueva el contrato. Me sorprende que no lo sepan, mi contrato es público", mencionó el tapatío a los reporteros que le cuestionaron acerca de su futuro.

Fuente: Tribuna