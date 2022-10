"Ofrecemos una disculpa": Pumas sale a aclarar situación con Dani Alves y le pide perdón

Ciudad de México.- Después del malentendido generado este miércoles 29 de septiembre, Pumas emitió una disculpa pública hacia su futbolista, Dani Alves, luego de que en un principio reportara que él estaba lesionado, pero poco después el brasileño aclarara lo que estaba sucediendo. La institución universitaria eliminó el primer comunicado, para después manifestar sus disculpas.

El club de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mencionó que "debido a una falta de comunicación y al viaje del equipo a Ciudad Juárez" se hizo la primera publicación que contenía información errónea, por lo cual externó sus disculpas con el jugador de 39 años, quien ya había explicado por qué no jugaría el partido de este viernes 30 de septiembre ante los Bravos de Juárez.

Y es que el jueves 29, el club capitalino anunció que Alves no viajaría con el equipo a Chihuahua para el partido correspondiente a la última jornada del Apertura 2022 ante los Bravos por la presunta lesión, una herida en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, motivo por el cual el equipo argumentaba se encontraba en evaluación por el cuerpo médico.

El exjugador del Barcelona afirmó en su cuenta de Twitter que no está lesionado como aseguraba la institución, y que todo se debía a un golpe que se había dado con su compañero Diogo de Oliveira en el entrenamiento, motivo por el cual no hizo el viaje a la ciudad fronteriza.

En el entrenamiento, en la víspera del viaje, mi amigo Diogo me golpeó. Como medida de precaución, decidimos no viajar al último partido ya que ya no hay nada en juego. No tenemos un gran objetivo para luchar por él. Al final del día, tomamos la decisión de no viajar. Pero... gracias a Dios todo está bien, todo tranquilo", afirmó en una serie de tuits el futbolista que acumula 12 partidos completos en la Liga MX, sumando mil 080 minutos.