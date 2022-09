Verstappen gana en casa: Se lleva el Gran Premio de Países Bajos; 'Checo' Pérez no sube a podio

Comparta este artículo

Amsterdam, Países Bajos.- Este domingo 4 de septiembre se llevó a cabo el Gran Premio de Países Bajos donde se vivió una intensa carrera ya que el equipo de RedBull conformado por el neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, buscaron repetir el 1-2 de a carrera pasada, en especial porque el actual campeón de la Fórmula 1 buscaba a como diera lugar obtener la victoria en su propia casa.

Foto: Twitter @sopitas

No obstante, las cosas no salieron como el tapatío lo tenía planeado ya que continúa teniendo problemas con su monoplaza a la cual no ha podido adaptarse durante esta temporada; sin embargo, esto no fue impedimento para que durante la carrera ofreciera una importante batalla contra el corredor británico Lewis Hamilton de la escudería Mercedes y su compañero George Russell, así como con el español Carlos Sainz de Ferrari contra quienes disputaba los primeros puestos.

Cabe destacar que durante esta lucha por los primeros puestos, el piloto de origen español terminó por recibir una penalización que afectó su puesto final, por lo que al cruzar la línea de meta, 'Checo' Pérez paso del sexto al quinto puesto mientras que el representante de Ferrari cayó hasta el octavo, evento que deja a, mexicano en la segunda posición en cuanto a puntos se refiere durante el actual torneo.

"(Carlos Sainz) al final fue un poco más agresivo de lo esperado, no tuve daños en el auto, quería ir por Hamilton (…) El medio lo vimos con Hamilton, era muy difícil reiniciarlo y eso me perjudico, pero al final fue la penalizacion y recuperamos el quinto lugar", declaró Pérez ante los medios.

Twitter @SChecoPerez

Finalmente, el podio quedó con Max Verstappen en la primera posición, seguida de George Russell de Mercedes con el segundo puesto, completando el podio con Charles Leclerc de Ferrari. La siguiente carrera tendrá lugar el próximo 11 de septiembre en Italia donde los pilotos de la Fórmula 1 se debatirán en el Autódromo Nacional de Monza, lugar donde para 'Checo' Pérez seguirá siendo importante conquistar los primeros lugares al tiempo de acumular puntaje.

Twitter @F1

Fuente: Tribuna