Escándalo en la NBA: Hijo de Michael Jordan sale con la exesposa de Scottie Pippen, 17 años mayor

Miami, Estados Unidos.- La bomba explotó en la NBA y no necesariamente por algo ocurrido en la duela con los jugadores, sino fuera de ella y con personas relacionadas a dos exestrellas de la liga. Se trata de Michael Jordan y Scottie Pippen, excompañeros de los Chicago Bulls que marcaron época en la década de los noventa, pero cuya relación se ha dañado con el lanzamiento de la serie documental de Su Majestad, 'The Last Dance', en Netflix.

Y es que Marcus, uno de los hijos de Jordan, y Larsa Pippen, exesposa de Scottie, fueron vistos en una cita doble este domingo 4 de septiembre en un restaurante japonés llamado ‘Zuma’ en la ciudad de Miami, Florida, lo que causó revuelo entre los medios de deportes y espectáculos, aunque presuntamente la pareja no pasó mucho tiempo en el establecimiento, según el reporte de TMZ Sports.

Testigos oculares nos dicen que estuvieron allí durante unos 45 minutos y que no había signos evidentes de gestos de afecto en público entre ellos. Sin embargo, nuestras fuentes dicen que Larsa parecía estar tratando de mantener un perfil bajo y se puso un poco asustada cuando se dio cuenta que la gente la había visto", indicó el portal.

Larsa, quien es madre de cuatro hijos junto con el exbasquetbolista, tiene 48 años y Marcus tiene 31, por lo que llamó la atención la diferencia de edades de 17 años entre la presunta pareja. Desde su separación de Scottie, la mujer ha sido vinculada a otros basquetbolistas, como Malik Beasley, de los Minnesota Timberwolves, y hasta con el hijo mayor de LeBron James, Bronny James, rumor que ella desmintió.

Cabe recordar que Michael Jordan y Scottie Pippen formaron un equipo de ensueño en la NBA, donde ganaron seis anillos de la NBA con los Chicago Bulls, pero la relación terminó por dañarse cuando salió al aire la serie documental de Netflix, pues Pippen lamentó que solo se haya alabado a Jordan, cuando el trabajo era de todo un grupo: "Los últimos dos episodios, al igual que en los ocho anteriores, glorifican a Michael Jordan sin darnos demasiada importancia a mí ni a mis compañeros", precisó.

Por su parte, Larsa también dio de qué hablar al conocerse que había terminado su relación de amistad con Kim Kardashian y el resto del clan, pues presuntamente Kanye West se habría metido. El distanciamiento se produjo por ahí de julio del 2020, cuando fanáticos notaron que la mediática familia había dejado de seguirla en redes sociales, pese a que eran íntimas amigas.

Fuente: Tribuna