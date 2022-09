"Mi enfoque es dar el 100%": Julio Urías habla sobre su desempeño con los Dodgers

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Julio Urías ha contribuido a la buena racha que tienen los Dodgers de Los Ángeles, quienes se han confirmado como el mejor equipo de las Grandes Ligas, con ritmo a ganar más de 100 partidos y acechando la marca de los Marineros de Seattle de 2001, que sumaron 116 victorias. El lanzador mexicano ha sido el único de la rotación en no visitar la lista de lesionados esta temporada.

En un cuerpo de pitchers que incluye a estrellas como Tony Gonsolin, candidato al Cy Young esta temporada, Clayton Kershaw y Walker Buehler, el sinaloense ha logrado mantenerse sano, lo que ha sido clave para que pueda mantener su buen momento luego de que en 2021 se convirtiera en el líder de victorias en la Gran Carpa.

Las lesiones son cosas que pasan en el beisbol, esperemos que mis compañeros lleguemos todos sanos a octubre. Mi enfoque es obviamente dar el 100 por ciento de mi día con día. Aprender de mis compañeros, tengo tremendo talento delante de mí, no solo de los pitchers sino también de los bateadores", manifestó en entrevista con ESPN.

Actualmente, Urías inició la primera semana del último mes de temporada regular de la MLB como líder de efectividad en la Liga Nacional, título que había evadido a los lanzadores mexicanos. El lanzador de 26 años admitió que no ha hecho las cosas diferentes a la temporada pasada, en la cual fue líder de victorias con 20: "Pienso que he hecho lo mismo", dijo.

Hay salidas del año pasado que me gustaron más que las de este año. Hay salidas en esta temporada en la que pude pelear pese a que mis lanzamientos no estaban tan finos como quisiera. Año con año y salida con salida, uno va aprendiendo", añadió.

Nacido en Culiacán, Julio Urías fue firmado a los 16 años con un bono millonario en 2012 y devenga un salario de ocho millones en 2022. Será elegible para convertirse en agente libre por primera vez en su carrera luego de la próxima temporada, así que estará en posición de romper otras marcas para pitchers aztecas; en el mercado actual, un abridor zurdo de su edad y con sus números está muy por encima de los 100mdd.

"Me siento bien confiado en la loma. Me gusta competir. A veces grito en la loma, pero no es contra nadie, es para mí mismo. Trato de ser perfeccionista en lo que hago en una liga en la que el mínimo error te puede salir muy caro", expresó.

Fuente: Tribuna