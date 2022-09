Tras llevarse tremendo golpazo, 'Chucky' Lozano es duda con el Napoli para jugar Champions

Comparta este artículo

Nápoles, Italia.- Luego de que este fin de semana el mexicano Hirving Lozano saliera del juego del Napoli ante la Lazio luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza, las alarmas se encendieron tanto en el equipo italiano como en la Selección Mexicana, quien ya suma otras lesiones en el ataque de cara al Mundial de Qatar 2022. Por ello, este día se dieron más detalles con relación al estado del 'Chucky'.

Tras chocar con el montenegrino Adam Marusic, el canterano de Pachuca tuvo que ser sustituido y sacado del terreno de juego en el 'carrito de las desgracias', pues habría sufrido una conmoción. Sin embargo, el primer diagnóstico oficial es que el seleccionado nacional presuntamente tiene un traumatismo craneoencefálico, además de que se sospecha una posible fractura del pómulo, por lo que es valorado en un hospital.

Este día Lozano no estuvo en los entrenamientos del equipo de Nápoles, que se prepara para enfrentarse al Liverpool en la UEFA Champions League. Hasta el momento se ignora qué tanto estaría fuera el mexicano, pero todo depende de los estudios que se le practiquen; sin embargo, para no arriesgarlo, el entrenador Luciano Spalletti decidió no arriesgarlo y lo mantuvo al margen de las prácticas.

Por tal motivo, el ‘Chucky’ no vería acción ante los Reds este miércoles 7 de septiembre en el nuevo Estadio Diego Armando Maradona; en caso de que se quiera contar con el futbolista habría que evaluar su situación en los últimos minutos previos al juego, aunque la idea es no ponerlo en riesgo para que no se exponga y termine alargando su recuperación.

Además del Liverpool, el Napoli comparte grupo con el Ajax de la Eredivisie y el Rangers de Escocia; y los italianos debutarán ante el subcampeón del torneo. Cabe recordar que el club descartó que la lesión del mexicano fuera de gravedad, y hasta el momento han emitido un comunicado en el que señalan que el jugador fue sometido a nuevos controles radiológicos y consultas neuroquirúrgicas, dando negativo en las pruebas, pero no entrenó con el grupo al hacer trabajo personalizado.

