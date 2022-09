Así quedó el rostro de Andy Ruiz tras pelea ante Luis Ortiz; JC Chávez lo llama "hue..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo 4 de septiembre Andy Ruiz regresó victorioso al boxeo tras ganar por decisión unánime al cubano Luis Ortiz, con lo que dio un paso más rumbo a su búsqueda por conseguir una pelea por el título mundial de los pesos pesados. No obstante, el mexicoamericano tuvo que salir airoso de esta auténtica guerra ante el 'King Kong', quien demostró su buena pegada que en distintas ocasiones sintió el 'Destroyer'.

Las huellas de la batalla se hicieron presentes en el rostro de Ruiz, pues luego de la pelea dio varias entrevistas en las que fue evidente el desgaste sufrido tras subir al ring. El púgil nacido en California, Estados Unidos lució con el pómulo derecho inflamado y morado, lo que provocó que se le cerrara un poco el ojo; también se apreció que su ojo izquierdo estaba un poco morado.

Dije que me iba a llevar la victoria, me puso mal un poquito, pero gané, estoy listo para pelear por el campeonato mundial, quiero volver a tener el cinturón", expresó Andy tras el combate, reconociendo el poder de su adversario.

Aunque el antillano demostró tener una fuerte pegada, también el mexicano hizo lo suyo al mandar a su rival a la lona en tres ocasiones, además de que le dio un golpe en el ojo izquierdo, lo que provocó que su párpado se inflara considerablemente durante la contienda.

Cabe recordar que el 'Destroyer' venció a 'King Kong' este pasado domingo en su regreso al cuadrilátero tras 16 meses de ausencia, por decisión unánime hasta el round 12, aunque durante la transmisión de Azteca Deportes, se escuchó que Julio César Chávez repitió algunos de los consejos que el equipo de Ruiz le dio desde la esquina del ring.

Previo al inicio del penúltimo round, Andy estaba sentado en su esquina y mientras le limpiaban el sudor en la cara, se escuchó que alguien dijo "no te me ahuev… mijo, no te quedes no te quedes mueve tu cintura". Para el onceavo asalto, el excampeón mexicano repitió en plena transmisión los comentarios que hizo el equipo de Andy "no te ahuev…, tira golpes hue…", por lo que también reaccionó con comentarios de sus compañeros comentaristas, donde incluso le mencionaron “eso no se lo dijeron”, a lo que Chávez contestó "pero eso se lo estoy diciendo yo".

