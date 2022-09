"Él no puede hacer los goles": Raúl Jiménez sale en defensa de Gerardo Martino

Wolverhampton, Inglaterra.- En defensa del entrenador Gerardo Martino salió el futbolista Raúl Jiménez, luego de que la Selección Mexicana no haya podido lograr buenos resultados en sus últimos partidos. El delantero del Wolverhampton manifestó en entrevista con TUDN que el director técnico no puede meterse a la cancha y hacer el trabajo de los jugadores, que es hacer los goles.

El 'Lobo de Tepejí' indicó que "es algo en lo que tenemos que ayudar, nosotros a él, porque pone el sistema y nosotros en la cancha tenemos que hacer las cosas y no es como que se pueda meter y hacer gol, tenemos que hacer nuestro trabajo". Mencionó que no ha cambiado su manera de jugar para cuidarse y llegar al Mundial de Qatar 2022, donde se perfila para ser titular.

Uno siempre quiere hacer lo mejor en su club, al final te tienes que seguir mostrando, tienes que hacer lo mejor que puedas para ser tomado en cuenta en la lista final. Está el Mundial a la vuelta de la esquina y es algo que motiva más y no de 'me tengo que cuidar', me cuido de diferentes maneras, pero no es como que no vaya por una pelota al cien por ciento", expresó.