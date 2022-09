Dani Alves revela por qué prefirió jugar en Pumas que en Italia; habla sobre abucheos de la afición

Ciudad de México.- La llegada del brasileño Dani Alves a Pumas causó mucha expectativa entre afición y los medios de comunicación, pues consideraban alguien con su palmarés revolucionaría la liga, sin embargo, las cosas no han salido nada bien para los universitarios desde su debut, pues no han podido ganar y solo han logrado cuatro empates y cinco derrotas.

Actualmente en la posición 17 del Apertura 2022, solo por encima de Querétaro, los auriazules están en crisis. En ese sentido, en una charla para el podcast de Efraín Velarde, el exjugador del Barcelona agradeció el apoyo de la afición pese a los malos resultados, manifestando que entiende la molestia que hay hacia los jugadores

No en todos lados tienes una afición que está ahí contigo, yo siempre digo, aquellos que en las malas no están contigo, es porqué nunca estuvieron, porqué es en las malas, en las peores y en las mejores, la afición es así. ¿Puede exigir? Exige, si no están contentos, muestra que no estás contento. ¿Qué creen, nosotros estamos contentos? Nunca he pasado tanto tiempo sin ganar un partido. ¿Cómo voy a estar contento con eso?", manifestó.