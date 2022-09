José Ramón Fernández apuesta la cabellera al América campeón en discusión con Faitelson

Ciudad de México.- La afición del América ya empieza a ilusionarse con la posibilidad de que el equipo llegue a la Liguilla y se convierta en serio candidato a levantar el título del Apertura 2022 de la Liga MX, pero la sorpresa fue que uno de sus más grandes críticos aseguró que "ya les toca" a las Águilas ser campeonas en el futbol mexicano. Y es que el ícono del antiamericanismo, José Ramón Fernández, aseguró que los azulcremas están para ganar.

En la transmisión del programa Futbol Picante de ESPN, el periodista deportivo discutió con David Faitelson, acompañados por Hugo Sánchez, Roberto Gómez Junco y Jorge Pietrasanta, asegurando que los dirigidos por Fernando Ortiz saldrían campeones, cuando hablaban sobre el triunfo sobre el Atlético de San Luis en la Jornada 13.

Faitelson se fue contra Joserra pues recordó anteriores opiniones del conductor durante el torneo y argumentó que el América no tiene suficiente merecimiento para llevarse el título, a falta de cuatro partidos de la Fase Regular del certamen en el futbol mexicano. Ahí fue que comenzó a retar a su maestro.

Yo no estoy contento, pero no se puede tapar el sol con un dedo, primero hablas de una campaña y ahora hablas del arbitraje; no, no, ya vas a empezar con lo mismo, yo nomás lo que dije le toca y nada más", indicó Fernández. "Por Dios, José Ramón, está jugando bien este América, todavía no es campeón, claro, le falta lo más complicado”, dijo Faitelson, a lo que el ex colaborador de Azteca Deportes contestó "eso lo tienes que probar".