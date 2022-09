Problemas en el deporte mexicano: Conade demanda a Paola Longoria ante presunto adeudo de 1.6mdp

Ciudad de México.- La Comisión Nacional del Deporte (Conade) demandó a la raquetbolista Paola Longoria luego de que presuntamente la atleta debe 1.6 millones de pesos más intereses que la misma debía reintegrar al erario durante el proceso de 2015 a 2018, reportaron medios mexicanos. La denuncia se interpuso el pasado 29 de agosto por parte de la dependencia que lidera la exvelocista Ana Gabriela Guevara.

En dicho reporte, se establece que Alejandro Dzib Sotelo, juez Quinto de Distrito en Materia Civil, rechazó admitir a trámite la demanda de la Conade. La multicampeona ha asegurado que se entregaron los recibos sobre este periodo, mismos que no han sido avalados por la actual administración.

Cabe recordar que la atleta y el organismo han tenido problemas luego de que la comisión no otorgó recursos a la cinco veces campeona mundial por dichos adeudos que supuestamente tiene, por lo cual tuvo que pedir recursos por medio de una colecta en internet para financiar su participación en la Copa del Mundo de Raquetbol que se realizó en San Luis Potosí, donde se llevó la medalla de oro.

La titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, ya había confirmado que el presunto adeudo de Longoria "se iba a judicializar", esto en el programa de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula: "La Federación debe un monto de 432 mil pesos y Paola debe un monto de un millón 665 mil 810 pesos. El monto que debe Paola es del ejercicio 2015-2018 y el caso de la Federación es de eventos últimos que se llevaron a cabo y que no ha podido comprobar".

No es una decisión personal, esto se está haciendo por mandato de la Función Pública y de la Junta de Coordinación Política. Si no logra transparentar y acreditar que entregó los documentos bajo un acuse de recibo, pues lamentablemente se va a tener que judicializar y va a tener que ser con otra autoridad, no con nosotros", dijo la medallista olímpica en Atenas 2004.